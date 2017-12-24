قائد عسكري عراقي يعتنق المسيحية بعد الاسلام

مسؤول سابق بقوات الصحوة العراقية يعتنق الديانة المسيحية

اربيل (كوردستان 24)- ظهر المسؤول السابق في قوات الصحوة العراقية سعد عريبي أبو العبد على شاشة فضائية مسيحية ليروي قصة اعتناقه المسيحية بعد ان كان مسلما.

وقال ابو العبد خلال لقائه في برنامج “سؤال جريء” على قناة الحياة انه وبسبب الأوضاع التي يمر بها العراق وامتلاء الشوارع بالجثث شك في وجود الله وتوجه له قائلا “يا ربي انت وينك؟ في كل مكان كان هناك جثث والمجاري انسدت من الجثث وفي كل مكان ظلم”.

وتابع انه قال “انت وينك؟ نحن نصلي لك ونتوضأ بالماء البارد في الفجر ونقول يا رب زلزل الارض تحت اقدامهم فتتزلزل تحت اقدامنا ويارب دمرهم فنحن نتدمر فكل شيء عكس يصير معنا فهل أنت موجود؟” بحسب شفق نيوز.

ثم روى قصة رؤية ذكر انه رأى الله فيها واعطاه صليب وقال له “يا ابني انا كنت اسمعك انا موجود”.

والمسيحية هي ثاني أكبر الديانات في العراق بعد الاسلام وهي ديانة مُعترَف بها حسب الدستور العراقي إلا أن خشية العابرين من الاسلام للمسيحية من رد فعل المجتمع يدفع العديد منهم لهجرة البلاد.