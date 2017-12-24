ارتفاع عدد تحقيقات قضايا الإرهاب بألمانيا خمسة أضعاف في 2017

خندان – ارتفع عدد التحقيقات المتعلقة بقضايا الإرهاب لدى الادعاء العام في ألمانيا على نحو كبير خلال عام 2017.

وقال متحدث باسم الادعاء العام الاتحادي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية بمدينة كارلسروهى إنه تم فتح نحو 1200 تحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب خلال عام 2017، من بينها نحو ألف تحقيق في قضايا ذات خلفيات “إسلاموية متطرفة”.

وبحسب البيانات، فإن عدد التحقيقات في قضايا الإرهاب تضاعف بنحو خمس مرات مقارنة بعام 2016، الذي شهد إجراء نحو 250 تحقيقاً من هذا النوع، من بينها نحو مئتي تحقيق ذات الصلة بـ”التطرف الإسلاموي”.

وبسبب ارتفاع عدد القضايا، أحال الادعاء العام الاتحادي مؤخراً أكثر من ثلث هذه القضايا إلى سلطات التحقيق في الولايات.

وبلغ عدد التحقيقات المحالة إلى الولايات 450 تحقيقاً، من بينها 98 تحقيقا ً في قضايا تتعلق بـ”التطرف الإسلاموي”.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للقضاة سفن ريبن، للوكالة إن عدد قضايا التحقيق المحالة إلى الولايات أكبر بكثير من عدد القضايا التي أحيلت إليها خلال الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن أكثر سلطات التحقيق التي أحيلت إليها هذه النوعية من القضايا، كانت في دوسلدورف وبرلين وفرانكفورت وهامبورغ.