وزير الموارد المائية: نواجه جفافاً خطيراً

[أين- بغداد] حذر وزير الموارد المائية، حسن الجنابي، من حالة جفاف خطير في العراق.

وقال الجنابي في صفحته على الفيسبوك “اجتمعت اليوم بصورة طارئة اللجنة المتعددة الأطراف التي شكلها السيد رئيس الوزراء قبل يومين لمعالجة الشحة الصيفية المُحتملة في ظل استمرار مؤشرات جفاف خطيرة بحضور وكلاء وزارات الداخلية والزراعة والصحة والاسكان والبلديات والصناعة والكهرباء وممثلي قيادة العمليات وشبكة الاعلام العراقية وكادر وزارة الموارد المائية”.

وأضاف الجنابي “ناقشت مؤشرات ومخاطر الشحة ثم اقرت مجموعة من التوصيات والاجراءات الهادفة الى تنظيم تزويد السكان بمياه الشرب والزراعة”.

يشار الى ان العراق يمر بشحة مائية متفاقمة حيث لم يشهد خلال هذا الشتاء أية أمطار – لحد الآن- ما قد ينذر بنقص حاد في مخزونه المائي بالاضافة الى عزم تركيا البدء بملأ سد أليسو الواقع على نهر دجلة في اذار المقبل مما يقلل حصة العراق من المياه.