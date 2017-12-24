مكتب العبادي تسلم ملفات تحقيقات مكتملة بشأن فساد في القطاع المصرفي

السومرية نيوز/ بغداد: كشفت صحيفة الحياة اللندنية، الاحد، ان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تسلم ملفات تحقيقات مكتملة بشأن فساد في القطاع المصرفي، فيما اشارت الى ان سياسيين ومسؤولين ومقاولين متورّطون بتحويل أموال عقود وهمية للخارج.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عراقية قولها ان “مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تسلم من لجان تحقيق عليا أمس، ملفات مكتملة تخص تحقيقات في ملفات فساد بالقطاع المصرفي”، مبينة انه “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورّطين”.

وأعلنت الحكومة العراقية نهاية تشرين الثاني الماضي، عن إطلاق حملة ضد الفساد، بعد تفعيل عمل محققين دوليين لهذه الغاية العام الماضي.

واضافت المصادر ان “تحقيقات طويلة على مدى أشهر، أسفرت عن كشف ملفات فساد تتعلّق بتبييض أموال من طريق القطاع المصرفي”، مشيرة الى ان “شخصيّات سياسية ومسؤولين ومقاولين ووسطاء، متورّطون في تحويل أموال عقود وهمية إلى أرصدة مصرفية داخل العراق وخارجه”.

وتابعت ان “عملية الكشف عنها كانت معقّدة”، لافتة إلى أن “الملفات الآن بحوزة مكتب العبادي، لكن من غير المحدّد حتى الساعة موعد اتخاذ الإجراءات بحقّ المتورطين فيها”.

وشددت المصادر “عزم الحكومة على محاسبة المتورطين”، موضحة ان “المحققين الدوليين ساعدوا في ملاحقة حسابات مصرفية بأسماء مختلفة في بنوك خارج العراق، فيما استدلّ هؤلاء على شبهات الفساء من أرقام مبالغ عالية على رغم وجودهم في وظيفة حكومية”.

وذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية، في 28 تشرين الثاني 2017، انه لا توجد قوائم حتى الان خاصة بحملة رئيس الوزراء حيدر العبادي على الفساد، مبينة ان العراق استعان بخبرات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن الحملة.