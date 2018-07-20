يوليو 20, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

14 جريحاً في هجوم بسكين شمالي ألمانيا

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فى :أخبار عــامة
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14 جريحاً في هجوم بسكين شمالي ألمانيا

رووداو – أربيل: أصيب 14 شخصاً، اليوم الجمعة، جراء هجوم نفذه شخص بسكين، في مدينة “لوبك”، شمالي ألمانيا.

ونقلت صحيفة محلية عن شهود عيان، أن الحادث وقع في حافلة عامة، وأن 2 من الجرحى إصابتهما خطيرة.

وأضافت صحيفة “لوبيكر ناخرشتنن”، المختصة بأخبار المدينة، أن الشرطة ألقت القبض على المنفذ، دون صدور توضيحات رسمية حتى الساعة (14:15 بتوقيت غرينيتش).

واكتفت شرطة “لوبك” بنشر تغريدة عبر “تويتر”، قالت فيها إن عناصرها ينتشرون بشكل مكثف وسط المدينة.

ونقلت “لوبيكر ناخرشتن” عن شهود أن راكباً في الحافلة، يرتدي حقيبة ظهر، بدأ فجأة بالاعتداء على الآخرين بسكين.

وتابعت أن قائد الحافلة أوقفها على الفور، وفتح الأبواب ليتمكن الركاب من الهرب، لكنه تعرض هو الآخر للاعتداء.

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