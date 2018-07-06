ياور: القوات الاتحادية لم تدخل مناطق البيشمركة

{بغداد: الفرات نيوز} أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور، اليوم الجمعة، أن القوات الاتحادية لم تدخل الى المناطق التي تتواجد فيها قوات البيشمركة، خلال العمليات العسكرية التي انطلقت قبل ايام في حدود مناطق قادر كرم وطوزخورماتو وقره تبه.

وقال ياور في تصريح صحفي، ان “القوات العراقية بدأت ومنذ ثلاثة أيام بعملية عسكرية بمناطق قادر كرم وخورماتو وقرتبه،” مشيرا الى “انهم على علم بهذه العمليات وهناك تنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية، مضيفا ان الولايات المتحدة ايضا لديها معلومات عن هذه العملية”.

واكد الامين العام لوزارة البيشمركة، أن “قوات البيشمركة رفعت من حالة التأهب في صفوفها، ولم تدخل أي قوات عراقية الى المناطق التي تتواجد فيها قواتنا، بل كانت العمليات العسكرية في المناطق التي تقع ضمن مسؤولية القوات العراقية، مشيرا الى انها ستنتهي اليوم”.