وفد من أربعة أحزاب كوردستانية يزور بغداد

رووداو – أربيل: وصل وفد من أربعة أحزاب كوردستانية، برئاسة رئيس التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، برهم صالح، اليوم الاثنين، 4 حزيران 2018، إلى العاصمة العراقية، بغداد، لمتابعة نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في الثاني عشر من أيار المنصرم.

وقال المتحدث باسم التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، ريبوار كريم، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “الوفد الذي وصل في وقت سابق من اليوم إلى بغداد، يضم برهم صالح ونواباً من حركة التغيير، الاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، ومن المقرر أن يجتمع مع عدة أطراف سياسية”.

وأوضح كريم، أن “الزيارة تهدف إلى متابعة الشكاوى التي رفعت بشأن نتائج الانتخابات، ولا تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة”.

يشار إلى أن الأحزاب الأربعة شككت في نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي وطالبت بالعد والفرز اليدوي للأصوات في محافظة السليمانية ومناطق أخرى من إقليم كوردستان.