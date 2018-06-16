وفد رفيع من الديمقراطي الكردستاني يزور بغداد بعد العيد

{بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، عن زيارة لوفد رفيع من الحزب الى العاصمة بغداد، بعد عطلة عيد الفطر مباشرة.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي كمال كركوكي، في تصريح صحفي، ان “وفداً من رفيعاً من الحزب الديمقراطي سيزور بغداد بعد العيد مباشرة، لبحث اجراءات مجلس النواب الأخيرة، ومسألة مشاركة الحزب الديمقراطي في الحكومة الاتحادية المقبلة”.

وشدد كركوكي، على ان “للحزب الديمقراطي شروط للمشاركة في الحكومة المقبلة، وجميع مطالب الحزب على اساس حقوق الشعب الكردي في الدستور، “لافتا الى ان “الديمقراطي لن يعقد اي اتفاق او تحالف ان لم تكن هناك ضمانات بتلبية مطالب الكرد”.

ولفت الى، ان “هناك تفاهما جيدا بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يتعلق بالتعامل مع الاطراف السياسية في بغداد،” مشيرا الى ان “الحزب الديمقراطي سيزور بغداد مرة أخرى بعد زيارة وفد هذه، لكنها ستكون مع الاتحاد الوطني والاطراف السياسية الكردستانية الأخرى”.