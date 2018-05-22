وفد الديمقراطي الكوردستاني يجتمع مع الصدر ببغداد .. وميراني: هذا شرطنا على رئيس الحكومة المقبل

شفق نيوز/ عقد وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الثلاثاء اجتماعا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامة الأخير في بغداد.

وابلغ مصدر شفق نيوز، بأن الوفد دخل قبل قليل في اجتماع مع الصدر.

ويترأس الوفد سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، ويضم ايضاً القيادي في الحزب خسرو كوران، ومسؤول الفرع الخامس للحزب في بغداد شوان محمد طه.

وسيجتمع الوفد مع كل رئيس مجلس الوزراء زعيم ائتلاف “النصر” حيدر العبادي، وزعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وائتلاف الوطنية اياد علاوي، وتيار “الحكمة” عمار الحكيم.

وقبل اجتماع الوفد مع الصدر قال ميراني للصحفيين، ان “شرطنا هو ان يحظى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي المقبل على موافقة القوى الرئيسة الثلاث”، مردفا بالقول ان هذا “المنصب لا يخص مكون دون للجميع”.

وأضاف ان “الديمقراطي الكوردستاني ليس لديه فيتو على جهة او شخصية محددة”، منوها الى انه “لدينا مخاوف من عقلية الحكم في العراق”.