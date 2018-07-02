وفد أمريكي رفيع في إقليم كوردستان للإطلاع على أوضاع المكونات المختلفة

رووداو – أربيل: استقبل رئيس وزراء اقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، مساء اليوم الأحد، وفداً أمريكياً رفيع المستوى يزور اقليم كوردستان بتوجيه من نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بينس، للاطلاع على أوضاع المكونات المختلفة.

جاء ذلك في بيان لرئاسة حكومة إقليم كوردستان، وتلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، حيث أشار بأن “الوفد الأمريكي قد ضم السفير مارك غرين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دوغلاس سيليمان سفير الولايات المتحدة في العراق، جيف فورتنبيري عضو الكونغرس، فرانك وولف عضو الكونغرس المتقاعد، السفير سام براونبارغ المبعوث الأمريكي الخاص لحرية الأديان الدولي، كين غروس القنصل الأمريكي في اقليم كوردستان وعدداً من المسؤولين الأمريكيين”.

وأوضح البيان، بأن “الوفد الضيف قد استهل اللقاء بمباركة احتضان حكومة وشعب اقليم كوردستان عدداً كبيراً من النازحين واللاجئين هرباً من الإرهاب، وإيوائهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم في إقليم كوردستان بالرغم من الأزمات”، وعبر عن الأمل في أن يعود الأمان والاستقرار إلى مناطقهم ليتمكنوا من العودة إلى ديارهم، كما ثمن الوفد عالياً حالة التعايش بين مكونات اقليم كوردستان”.

واضاف البيان، بأن “نيجيرفان البارزاني قد شكر زيارة الوفد ومبادرة نائب رئيس الولايات المتحدة ووصفها بالهامة”، مؤكداً على أن المكونات المختلفة بحاجة إلى الدعم الدولي لاستعادة الثقة، وان حكومة اقليم كوردستان مستعدة لتقديم كافة المساعدات والتسهيلات في هذا المجال”.

وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان بحسب البيان، “بأن للمكونات جذوراً تاريخية عميقة في العراق وفي المنطقة، ولهذا أرى أن من الضروري بناء الثقة لديهم للبقاء في العراق وفي اقليم كوردستان وعدم الهجرة إلى الخارج”.

واشار البيان، بأنه “تم التباحث حول العملية السياسية في العراق، ونتائج الانتخابات، والوضع الأمني في المنطقة، والمساعدات الأمريكية للنازحين واللاجئين وسبل تطوير مؤسسات حكومة اقليم كوردستان”.