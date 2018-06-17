وفاة كوردي غرقا بعد محاولته انقاذ بغدادية

وفاة شاب كوردي بعد محاولته انقاذ امرأة بغدادية

اربيل (كوردستان 24)- غرق شاب كوردي اليوم الأحد بعدما حاول انقاذ امرأة بغدادية من الغرق في نهر برسيرين التابع لقضاء رواندوز شمال شرق اربيل.

وحاول الشاب جبار عثمان سعيد انقاذ زهراء هاشم القادمة مع عائلتها من بغداد للسياحة وقضاء عطلة العيد إلا أن الشاب والفتاة غرقا.

وقال أحد أقارب المرأة البغدادية لكوردستان 24 ان العائلة قدمت الى اقليم كوردستان بهدف قضاء اجازة عيد الفطر وان زهراء وهي زوجة ابي، كانت جالسة بالقرب من النهر حين تزحلقت وغرقت.

وقال ضابط كبير ان جثة الفتاة تم تحويلها الى الطب العدلي، ولا يزال الغواصون يبحثون عن جثة الشاب المنقذ في النهر.

ويزور مئات الآلاف من وسط وجنوب العراق اقليم كوردستان سنويا بهدف السياحة وتكثر أعداد السياح خلال عطلة الاعياد.