وضع حجر اساس القنصلية الامريكية في اربيل

نيجيرفان بارزاني يضع حجر اساس القنصلية الامريكية في اربيل

اربيل (كوردستان 24)- رعى رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الجمعة حفل وضع حجر الاساس لمبنى القنصلية الامريكية الجديد في اربيل.

وافتتحت الولايات المتحدة الأمريكية مكتب تمثيل دبلوماسي لها في أربيل للمرة الأولى في عام 2007 وبعد أربع سنوات تم تطويره إلى قنصلية.

وقال بارزاني للصحفيين على هامش مراسم وضع حجر الاساس إن اقليم كوردستان يرحب بالقنصلية الامريكية في اربيل، مشيرا الى انها اشارة على الثقة الامريكية بالكورد.

ووضع بارزاني حجر الاساس الى جانب السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان والقنصل الامريكي في اربيل كين غروس.

وستتولى شركات أمريكية عملية بناء القنصلية، لتكون بديلا عن مقرها الحالي الذي يعد متواضعا ويقع في منطقة عينكاوة المكتظة.

وسيتم بناء القنصلية بقيمة 600 مليون دولار.

وكان السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان اعتبر في وقت سابق ان مبنى القنصلية الجديد يظهر أن واشنطن ستقف مع شعب كوردستان العراق بينما يتطلعون الى بناء مستقبل أكثر إشراقاً من الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت العام الماضي أن شركة أمريكية تلقت عقدًا لبناء القنصلية الأمريكية الجديدة في عاصمة إقليم كردستان.

وسبق أن قال نيجيرفان بارزاني إن العلاقات الثنائية بين واشنطن وإقليم كوردستان تتطور “في اطار عراق اتحادي”، مشيرا الى ان العلاقات بين الجانبين متينة منذ عقود.

ويستضيف اقليم كوردستان اكثر من 30 قنصلية وبعثة دبلوماسية عربية وإقليمية ودولية.