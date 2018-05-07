وزير كوردستاني يعلن حجم المشاريع الصحية المتوقفة في الاقليم

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان ريكوت حمه رشيد يوم الاثنين ان المشاريع الصحية المتوقفة في الإقليم تقدر بأكثر من مليار دينار عراقي بسبب الازمة المالية.

وقال رشيد في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم على هامش افتتاح مركز صحي في أربيل، ان المشاريع المتوقفة تقدر بنحو مليار و200 دينار عراقي.

وعزا أسباب توقف تلك المشاريع الى الازمة المالية التي شهدها إقليم كوردستان خلال السنوات القليلة الأخيرة، مردفا بالقول ان تلك الازمة ماضية الى الحل، وبمجرد الانتهاء منها سيتم المباشرة بإتمام.

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