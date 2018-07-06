وزير المالية بحكومة إقليم كوردستان: تخصيص 400 مليون دينار لمواجهة مرض “الحمى النزفية”

رووداو – أربيل: كشف وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ريباز حملان، اليوم الجمعة، عن تخصيص 400 مليون دينار لمواجهة مرض الحمى النزفية في جميع أنحاء إقليم كوردستان.

وقال وزير المالية والاقتصاد في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، “تم تخصيص 400 مليون دينار لمواجهة انتشار مرض “الحمى النزفية” وما يشكله من خطورة على المواطنين من قبل وزارتنا، وسيتم شراء المبيدات اللازمة ورشها في جميع المدن والقصبات والقرى بإقليم كوردستان، لمنع إنتشار هذا المرض، واذا دعت الحاجة سنقوم بتخصيص المزيد من الاموال”.

وأوضح حملان، بأنه “سيتم رش المبيدات اللازمة خلال الأيام القليلة القادمة في بعض المدن والنواحي بإقليم كوردستان، وخصوصاً في الأحياء الفقيرة”.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40 بالمئة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.