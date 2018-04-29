وزارة المالية بإقليم كوردستان: رواتب الموظفين لشهر شباط ستوزع قبل الانتخابات

روووداو- أربيل: أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، توزيع رواتب الموظفين، قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية المقررة 12 أيار، مشيرةً إلى البدء أولاً بتوزيع رواتب وزارتي التربية والصحة.

وأفاد مصدر في الوزارة لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه من المقرر توزيع رواتب عدد من الوزارات لشهر شباط المنصرم مطلع الشهر المقبل وقبل حلول موعد الانتخابات.

وأضاف أن “توزيع الرواتب سيبدأ أولاً لموظفي وزارتي التربية والصحة، فيما سيتم لاحقاً توزيع رواتب بقية الوزارات والهيئات تباعاً”.

وصادقت حكومة إقليم كوردستان، أواخر شهر آذار الماضي، على تعديل نظام ادخار الرواتب بعد أن قررت الحكومة العراقية إرسال مبلغاً قدره 317 شهرياً للإقليم، بما يتضمن جعل نسبة الادخار تتراوح بين 10 إلى 30%، دون أي يشمل من تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار.

واضطرت رئاسة وزراء الإقليم منذ مطلع شهر شباط 2016، إلى توفير جزء من رواتب الموظفين إجبارياً، لعدم توفر السيولة الكافية لصرف مستحقاتهم، نتيجة قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية.