وزارة المالية بإقليم كوردستان تحدد مواعيد توزيع رواتب عدد من الوزارات والهيئات

رووداو – أربيل: أعلنت وزراة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، عن المباشرة بتوزيع رواتب شهر نيسان بدءاً من غد الأربعاء، ونشرت جدول توزيع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

وقالت الوزارة في بيان حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه إن توزيع الرواتب سيكون بالشكل التالي:

أولاً: الأربعاء 4-7-2018

ديوان وألوية وزارة البيشمركة

ثانياً: الخميس 5-7-2018

وحدات 70 و80 في قوات البيشمركة

ثالثاً: الأحد 8-7-2018

قوات الزيرفاني وقوات الطوارئ

رابعاً: الإثنين 9-7-2018

1- وزارة الصحة

2- وزارة المالية والاقتصاد

خامساً: الثلاثاء 10-7-2018

مجلس الأمن

سادساً: الأربعاء 11-7-2018

مؤسسة الأمن

سابعاً: الخميس 12-7-2018

1- وزارة الشهداء والمؤنفلين

2- ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين

3- وزارة العدل

4- مجلس القضاء

5- وزارة الكهرباء

ثامناً: الأحد 15-7-2018

1- وزارة البلديات

2- وزارة النقل والمواصلات

3- وزارة التخطيط

4- وزارة الثروات الطبيعية

5- ديوان الرقابة المالية

6- هيئة حقوق الإنسان

7- هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم

8- هيئة البيئة

9- هيئة الاستثمار

10- هيئة النزاهة

11- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء

12- مؤسسة رفع الألغام

تاسعاً: الإثنين 16-7-2018

1- وزارة الأوقاف

2- وزارة الزراعة

3- وزارة الصناعة والتجارة

4- وزارة الثقافة

5- وزارة الإعمار

وصادقت حكومة إقليم كوردستان، في 28 آذار 2018، على تعديل نظام ادخار الرواتب، وينص على خفض الحد الأعلى من الإدخار إلى 30%، على أن لا يشمل الإدخار الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار، بينما لا يمس التعديل نظام الإدخار في رواتب ذوي الدرجات الخاصة الذين تستقطع نسبة 75% من رواتبهم، كما لم يشمل التعديل في نظام الإدخار رواتب منتسبي وزارتي البيشمركة والداخلية، إلا أن الحكومة قررت إضافة 22 مليار دينار شهرياً إلى موازنة الوزارتين، بعد أن قررت بغداد إرسال بغداد 317 مليار دينار إلى أربيل لتوزيع رواتب الموظفين.

واضطرت رئاسة وزراء الإقليم منذ مطلع شهر شباط 2016، إلى توفير جزء من رواتب الموظفين إجبارياً، لعدم توفر السيولة الكافية لصرف مستحقاتهم، نتيجة قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية.