وزارة الصحة تنفي انتشار ‹إيبولا› في إقليم كوردستان

‘الفحوصات لم تظهر هذا المرض’ …

نفى مدير عام صحة أربيل، اليوم الأربعاء، بشكل كلي، صحة الأنباء التي تحدثت عن انتشار مرض ‹إيبولا› في إقليم كوردستان.

وقال الدكتور سامان برزنجي لـ (باسنيوز): «أنباء انتشار مرض إيبولا في أربيل لا أساس لها من الصحة».

وأَضاف «الفحوصات التي أجريناها لم تظهر هذا المرض».

وبيّن الدكتور برزنجي أنه في وقت لاحق سيتم إصدار توضيح وتفاصيل أوفى عن الموضوع.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، مزاعم اكتشاف عدة حالات إصابة بمرض ‹إيبولا› في أربيل، وحدوث حالة وفاة بسبب المرض.

ومرض فيروس ‹إيبولا› Ebola Virus Disease والمدعو اختصاراً (EVD)، عبارة عن مرض نادر وفتاك إذا لم يكتشف ويعالج في مراحله المبكرة.

يحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بفيروس من عائلة الفيروسات الخيطية (Filoviridae) ويسمى هذا الفيروس ‹إيبولا فيروس›.

ينتقل فيروس ‹إيبولا› بين البشر من خلال التماس المباشر مع سوائل الجسم، كالدم والإفرازات الأخرى مثل (اللعاب، البول، البراز، السائل المنوي والإفرازات المهبلية) للشخص المصاب.

تأتي أعراض الإصابة على شكل حمى، ضعف جسدي، آلام عضلية، ألم في الرأس والتهاب في الحلق. ومن ثم يتلوها مجموعة من الأعراض المتقدمة كالإسهال والتقيؤ والطفح الجلدي، بالإضافة لآلام في المعدة. ولا يوجد له علاج نهائي آمن وفعّال حتى اللحظة، فيما لا زالت بعض الأدوية في مراحل تجريبية.