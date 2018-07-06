بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات

وزارة البيشمركة تشرع بترقية ضباطها ومراتبها

شفق نيوز/ من المقرر ان تشرع وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان الأسبوع المقبل بترقية وترفيع ضباط الوزارة والمراتب بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال نائب رئيس اركان قوات البيشمركة اللواء قهرمان كمال في تصريح لقناة “كلى كوردستان”، انه تم تجهيز جدولين للترقية احدهما لعام 2016، والثاني لعام 2017.

وأضاف ان الترقية تشمل من هو برتبة ملازم الى اعلى المراتب، عازيا توقف الترقيات في المدة الماضية الى الازمة المالية التي شهدتها إقليم كوردستان.

وكانت وزارة البيشمركة قد أوقفت عمليات الترقية لضباطها ومراتبها منذ نحو اكثر من ثلاث سنوات بسبب ازمة الموازنة المالية الاتحادية مع بغداد.