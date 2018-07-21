واشنطن تشيد بعملية عراقية – كوردية “ناجحة” وترجح تكرارها

واشنطن تشيد بـ”بعملية ناجحة جدا” بين البيشمركة والقوات العراقية

واشنطن (كوردستان 24)- أشاد الجيش الامريكي بـ”العملية العسكرية المشتركة” بين قوات البيشمركة والقوات العراقية ضد تنظيم داعش قرب بلدة مخمور جنوب غرب اربيل.

وشنت البيشمركة يوم الاثنين هجوما بريا لتطهير جبل قرة جوخ عند مخمور من فلول داعش في عملية شارك فيها التحالف الدولي وجرت بتنسيق مع القوات العراقية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل في افادة صحفية إن العملية المشتركة بين البيشمركة والشرطة الاتحادية العراقية كانت “ناجحة جدا” للقضاء على وجود داعش.

وهذا أول تنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة منذ أن توقف التعاون بينهما في اعقاب الهجوم العراقي على المناطق المتنازع عليها ومنها مخمور.

وأضاف فوتيل أن التحالف الدولي يبذل جهودا لاستعادة التعاون بين القوات العراقية والكوردية، مرجحا تنفيذ من المزيد من العمليات المشتركة.

وقال إن العملية التي جرت قرب مخمور ترسل “اشارت صحيحة” وتساعد على “تهيئة الظروف” للسماح لهذه القوات بالعمل معا في المستقبل.

كانت قوات البيشمركة أكدت مؤخرا عدم ابرام أي اتفاق امني مع القوات العراقية فيما يتعلق بمحاربة فلول تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها.

وبين اربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات خاصة تلك المرتبطة بالطاقة والموازنة والأراضي المتنازع عليها إلى جانب قضايا خلافية أخرى.