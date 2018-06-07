هولندا تسعى لتعزيز التعاون والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان

في المجالات الإنسانية وشؤون اللاجئين والنازحين …

أكدت الحكومة الهولندية على رغبتها في تعزيز التعاون والتنسيق مع إقليم كوردستان في المجالات الإنسانية وشؤون اللاجئين والنازحين.

واستقبلت سهام جبلي، مساعدة مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، وفداً من وزارة العدل والأمن الهولندية، برئاسة هانز فابر، مدير الشؤون الدولية ونائب المدير العام لشؤون الهجرة والمهاجرين في وزارة العدل والأمن، وجانيت ألبيرتا القنصل العام للمملكة الهولندية في إقليم كوردستان.

في مستهل اللقاء، قدمت جبلي للوفد الضيف نبذة عن آخر التطورات التي تمر بها المنطقة، كما أعربت عن سعادة حكومة إقليم كوردستان بمستوى العلاقات الثنائية بين المملكة الهولندية وحكومة الإقليم وبوجود القنصلية العامة في العاصمة أربيل.

بعدها قدمت نبذة عن الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين واحتياجاتهم.

بدوره أعرب الوفد الضيف عن شكره وتقديره لدائرة العلاقات الخارجية للتعاون والتنسيق المستمر مع القنصلية العامة الهولندية في الإقليم.

وأكد الجانبان على تعزيز التعاون والتنسيق أكثر في المجالات الإنسانية وشؤون اللاجئين والنازحين.