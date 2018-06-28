هولندا تبحث تطوير القطاع الزراعي في إقليم كوردستان

وفد أكاديمي منها زار دائرة العلاقات في حكومة الإقليم …

تبحث هولندا تطوير القطاع الزراعي في إقليم كوردستان، ويؤكد باحثوها أن ظروف الإقليم مناسبة للاستثمار في الزراعة وازدهار الصناعات الغذائية.

واستقبلت سهام جبلي، مساعدة مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، أمس الأربعاء، كلاً من جانيت ألبيردا، القنصل العام للمملكة الهولندية والوفد المرافق لها والذي ضم كلاً من د. فاوتر فولترش ويوري ديكسهورن، كبار الباحثين في جامعة فاغنينكن الهولندية.

في مستهل اللقاء، رحبت جبلي بالقنصل الهولندي، كما أعربت عن شكرها للوفد المرافق لها للخطط والبرامج التي سيقدمونها لإقليم كوردستان في مجال الزراعة والأغذية، سيما وأن جامعة فاغنينكن هي إحدى الجامعات المعروفة في العالم في مجال البحوث الزراعية والغذاء، والذي من شأن القطاع الزراعي في إقليم كوردستان أن يستفاد من هذه الخبرات، خاصة وأن أجواء وتربة كوردستان ملائمة للزراعة وإستثمار المواد الغذائية، في حال تم إستثمارها بشكل علمي.

ولفتت إلى أن سياسة حكومة إقليم كوردستان تقوم على إيلاء الاهتمام بالبنية الاقتصادية وتطويرها، بالاعتماد على المنتوجات الغذائية المحلية، لذلك أكدت على ضرورة الاستفادة من تجارب وخبرات هؤلاء المختصين ودعتهم إلى تبادل تجاربهم وخبراتهم مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان، وبشكل خاص القطاع الجامعي ووزارة الزراعة والمصادر المائية.

في المقابل أعرب د. فاوتر فولترش عن شكره لدائرة العلاقات الخارجية وحكومة إقليم كوردستان لحفاوة الإستقبال والتسهيلات لتنفيذ هذه المشاريع والبرامج، منوها إلى أن تربة كوردستان ووجود مصادر المياه وملائمة الأجواء ووجود مساحات كافية من الأراضي الزراعية لاستثمار المواد الغذائية تعد عوامل جيدة، وأن هنالك فرصة لتطوير وازدهار الصناعات الغذائية في كوردستان والعراق.

كما كشف في الوقت نفسه عن أهداف زيارته إلى إقليم كوردستان، وأضاف أنهم ينوون زيارة الإقليم مرة ثانية بهدف تنفيذ المشاريع ومساعدة إقليم كوردستان في تطوير المستوى الزراعي واستثمار المواد الغذائية في الإقليم.

في ختام اللقاء أبدت مساعدة مسؤول العلاقات الخارجية استعداد ودعم الدائرة وحكومة الإقليم للوفد الضيف وتقديم التسهيلات اللازمة والتنسيق بهدف تنفيذ هذه المشاريع والخطط؛ لما لها من فائدة في تطوير مستوى القطاع الزراعي والصناعات الغذائية في إقليم كوردستان، سيما بوجود خبراء ومختصين وباعتبارهم من كبار الباحثين في قطاعي الزراعة والغذاء في جامعة فاغنينكن.