هوشيار زيباري: رئاسة مجلس النواب ستقوم بتمديد ولاية البرلمان الى نهاية عام 2018

سيشكل خرقا دستوريا خطيرا و انقلابا على النظام السياسي

اكد القيادي وعضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، الجمعة، عدم اكتمال مسلسل الغاء نتائج انتخابات العراق لعام 2018، مشيرا الى ان رئاسة مجلس النواب ستقوم بتمديد ولاية البرلمان الى نهاية العام.

وقال زيباري في منشور له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم (22 حزيران 2018)، انه “لم يكتمل بعد مسلسل الغاء نتائج انتخابات العراق ٢٠١٨، فهناك دعوة لعقد جلسة استثنائية اخرى لمجلس النواب الذي لم يبق على ولايته الا ٨ ايام حسب الدستور”.

واضاف، ان “رئاسة البرلمان وائتلاف (الخاسرون) سوف تقوم باختراع بدعة جديدة بتمديد ولاية البرلمان الى نهاية العام حتى لا تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال فقط، بل تتمدد صلاحياتها”.

واضح، انه “اذا ما حصل هذا فسيشكل خرقا دستوريا خطيرا و انقلابا على النظام السياسي الديمقراطي و الاتحادي برمته”.

الجدير بالذكر ان المحكمة الاتحادية العليا أصدرت يوم امس (21 حزيران 2018)، حكما يقضي بدستورية جلسة مجلس النواب التي عقدها للتصويت على اجراء التعديل الثالث على قانون الانتخابات، فيما رفضت الغاء أصوات الخارج والنازحين والتصويت الخاص لإقليم كوردستان، وعدت إعادة العد والفرز يدويا اجراءا قانونيا.