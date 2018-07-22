هوشيار زيباري: تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيتأخر حتى نهاية السنة

رووداو – أربيل: التظاهرات الاحتجاجية في وسط وجنوب العراق بدأت برفع شعارات مطالبة بـ”الخبز، الماء والكهرباء”، وباتت الآن تطالب بالقضاء على الأحزاب الحاكمة التي يقول المتظاهرون إنها نهبت مليارات دولارات البلد. هذه الأحداث زادت من تعقيد عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ووضعت المزيد من العقبات في طريقه.

وفي آخر بيان لموقفه، طلب مقتدى الصدر زعيم التحالف الذي جنى أكبر عدد من أصوات الناخبين في الانتخابات النيابية العراقية، في 12 أيار، التوقف عن مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لحين تلبية وتنفيذ مطالب المتظاهرين.

من جانبه، يرى عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، أن التظاهرات وتشكيل الحكومة الجديدة أمران مختلفان، ويعتقد أن تشكيل الحكومة سيتأخر حتى نهاية العام الحالي.

فقد صرح زيباري لشبكة رووداو الإعلامية بأن “تشكيل الحكومة (العراقية) سيستغرق شهرين أو ثلاثة، وإن لم تتفق الأطراف (المشاركة في العملية السياسية) على مسألة الرئاسات العراقية الثلاثة، فإن تشكيل الحكومة سيتأخر حتى نهاية السنة الحالية على الأقل”.

وكانت محادثات أولية قد جرت بين الكورد والأطراف الشيعية حول تشكيل الحكومة العراقية، ويقول عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني والمتحدث باسم الحزب، سعدي أحمد بيرة، إنهم أبلغوا الأطراف الشيعية بأنه يجب تشكيل حكومة يمكن حلها في حال انحرفت عن تطبيق برنامج عملها.

وقال بيرة لشبكة رووداو الإعلامية: “نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، طلبنا من قائمتي الفتح ودولة القانون أن تجتمع الأطراف السياسية معاً لوضع برنامج عمل الحكومة العراقية الجديدة، لا أن يتولى رئيس الوزراء وحده كتابة البرنامج الحكومي، فإذا شاركنا جميعاً في وضع البرنامج عندها نستطيع تنحية رئيس الوزراء، في حال عدم تطبيقه للبرنامج، واستبداله بآخر”.

النظام السياسي في العراق بات عبئاً ومصدر مشاكل للمواطنين العراقيين، وقد أفلت بعض قرارات العراق من قبضة الشعب وليس معلوماً إلى أين يمضي هذا البلد.