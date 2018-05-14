هذه هي خطوات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

وفقاً للدستور…

تعقب الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت أول من أمس ، خطوات تشكيل الحكومة الجديدة خلال 90 يوما. والخطوات وفق الدستور العراقي ستكون كالآتي:

– تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات اليوم الاثنين.

– يدعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من إعلان النتائج .

– ينتخب المشرعون رئيسا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى.

– ينتخب البرلمان رئيسا جديدا بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى .

– يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة .

– يكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

– يتعين على البرلمان الموافقة على برنامج الحكومة وعلى كل وزير على حدة في تصويت منفصل بالأغلبية المطلقة.

إذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة ائتلافية خلال 30 يوما أو إذا رفض البرلمان الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف يتعين على الرئيس تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.