هذا هو جدول أعمال وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

بصدد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة …

يتضمن جدول أعمال وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد، برنامجاً مكثفاً من اللقاءات مع قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية العراقية، بصدد تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يصل اليوم وفد رفيع من الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب، وعضوية كل من خسرو كوران وأوميد صباح وشوان محمد وبنكين ريكاني.

ويجري الوفد لقاءات مع كل من:

مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري ورئيس ائتلاف ‹سائرون›

حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي ورئيس ائتلاف ‹النصر›

نوري المالكي، رئيس ائتلاف ‹دولة القانون›

اياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية

أسامة النجيفي، رئيس تحالف ‹القرار›

عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة

ومن المقرر أن يبحث وفد البارتي خلال اللقاءات، مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وتصدر ائتلاف ‹سائرون› الذي يدعمه الصدر نتائج انتخابات 12 مايو/ أيار التشريعية.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني أعلن اول امس الاحد في بيان عقب اجتماع لمكتبه السياسي ترأسه الرئيس مسعود بارزاني ، أنه بصدد البدء بمشاورات مع الأطراف العراقية والكوردستانية حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. مشيراً إلى أنه سيتحاور مع الأحزاب والقوى العراقية من أجل حل جميع الخلافات، والعمل من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب لكوردستان والعراق. لافتاً الى انه تقرر خلال الاجتماع إرسال وفد رفيع إلى بغداد للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.