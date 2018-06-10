هذا ما قاله أمين العام إتحاد الجامعات العربية عن جامعات كوردستان

خلال استقباله من قبل الرئيس بارزاني…

إستقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاحد، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل البروفيسور سلطان أبو عرابي العدوان، الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية.

العدوان اشار خلال اللقاء الى دور الرئيس بارزاني في الحرب ضد الإرهاب وتحقيق الاستقرار وفي معادلات المنطقة ، مقدماً تهانيه للرئيس بارزاني بمناسبة تصدر قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه إنتخابات مجلس النواب العراقي .

كما قيم العدوان دور ومكانة جامعات إقليم كوردستان وتطورها المستمر وأكتسابها للمعايير الدولية المتعلقة بالدراسة بشكل جيد.

من جانبه، شكر الرئيس بارزاني، أمين عام إتحاد الجامعات العربية، معرباً عن تقديره لدوره في نشاطات وأعمال الإتحاد ، كما أعرب عن دعمه لكل اشكال التعاون والتنسيق والعلاقة بين جامعات كوردستان والجامعات العربية .

الأوضاع السياسية وآخر مستجدات المنطقة كانت محوراً آخراً في اللقاء.