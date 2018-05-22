هذا ما دار بين الصدر والنجيفي

[أين-بغداد] أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، على ضرورة سير المرحلة المقبلة بمنهج وطني خالص بعيدا عن الفئوية، وذلك خلال استقباله نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي.

وذكر المكتب الخاص للصدر، في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ، انه “وضمن العديد من اللقاءات والمشاورات السياسية لتكوين رؤية واضحة المعالم لتشكيل حكومة وطنية أبوية، استقبل الصدر، نائب رئيس الجمهورية، وزعيم تحالف القرار أسامة النجيفي، بمقر اقامته في العاصمة بغداد”.

وأضاف البيان ان “الصدر طرح خلال اللقاء، رؤيته للمرحلة المقبلة والتي يجب ان تسير بمنهج وطني خالص وبعيدا عن النظرات الضيقة والفئوية والنزول عند تطلعات المواطنين في العيش بسلام وأمان وتوفير كافة الخدمات لهم وابعاد شبح الطائفية “.

من جانبه قدم النجيفي، تهانيه للصدر، على فوز تحالف “سائرون” في الانتخابات البرلمانية وحصوله على المرتبة الاولى.