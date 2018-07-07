هذا مابحثه المجلس القيادي للديمقراطي الكوردستاني

اجتمع اليوم باشراف الرئيس بارزاني…

أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة الرئيس مسعود بارزاني ، اليوم السبت، على اهمية وحدة الصف والموقف الكوردي لمواجهة التحديات التي تعترض مطالب شعب كوردستان ، داعياً الى تمهيد الارضية المناسبة للتضامن ووحدة موقف الاطراف الكوردستانية.

جاء ذلك في بيان للمجلس القيادي للحزب ، اليوم السبت ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، بإشراف الرئيس بارزاني .

البيان الذي تلقت(باسنيوز) نسخة منه ، قال ان الحزب كثّف من جهوده مع الاطراف الكوردستانية والعراقية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وفق برنامج معد يضمن الشراكة والتوافق والتوازن .لافتاً الى اجراء المباحثات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بهذا الشأن واستمرارها خلال الفترة المقبلة. منوهاً الى ان مشاركة المكونات القومية والدينية العراقية في مركز القرار وادارة الحكومة الفيدرالية تضمن استقراراً اكبر في البلاد ، خاصة مع عودة بروز داعش الذي يهدد امن واستقرار العراق.

كما اكد البيان ، على ضرورة تنظيم انتخابات برلمان كوردستان في موعده المقرر في الـ 30 من سبتمبر/أيلول المقبل .

بيان المجلس القيادي للديمقراطي الكوردستاني ، اشار ايضاً الى ان الاجتماع قيّم الوضع الداخلي للحزب خلال المرحلة الماضية ورأى ضرورة اجراء تغييرات في بعض مؤسساته .