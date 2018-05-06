نيجيرفان بارزاني يعد الايزيديين بـ”محافظة” في رسالة لمكونات كوردستان

نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة لمكونات اقليم كوردستان ويعد الايزيديين بـ”محافظة”

اربيل (كوردستان 24)- وجه نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد رسالة الى مكونات اقليم كوردستان، واعدا الايزيديين بالعمل على جعل سنجار محافظة تنفيذا لمطالبتهم.

وقال بارزاني خلال كلمة له ألقاها في حفل جماهيري في إطار الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة دهوك “سنعمل بكل طاقاتنا على حفظ حقوق كافة المكونات الدينية والقومية في كوردستان”.

واضاف “سنعمل على أن تصبح سنجار محافظة كما يطلب الاخوة والأخوات الايزيديون”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية العراقية في 12 ايار مايو الجاري.

ودعا بارزاني وهو رئيس حكومة اقليم كوردستان الى وحدة الكورد في بغداد والعمل حتى تحصيل كامل حقوق الشعب الكوردستاني، لافتا الى أن تطبيق الدستور وحفظ حقوق شعب كوردستان ضمان لأمن واستقرار العراق كله.

وجدد بارزاني تاكيده على حق شعب كوردستان في تقرير مصيره مشيرا الى أن الاستفتاء حق طبيعي للكورد ولكل الشعوب.