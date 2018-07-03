نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد أمريكي قضايا كوردستان والعراق والمنطقة

بحث رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع وفد أمريكي، قضايا اللاجئين والنازحين، ودور البيشمركة في مكافحة الإرهاب، إلى جانب المساعدات الأمريكية للإقليم وحقوق المكونات، وغيرها من قضايا العراق والمنطقة.

واستقبل نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الثلاثاء، كلاً من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، ودوغلاس سيليمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، وكين غروس القنصل العام الأمريكي لدى إقليم كوردستان، ووفداً دبلوماسياً وعسكرياً مرافقاً لهم.

وجرى خلال الاجتماع، التطرق لاستقبال شعب وحكومة إقليم كوردستان لعدد كبير من النازحين واللاجئين الفارين من الإرهاب، إلى جانب بطولات البيشمركة في التصدي لتهديدات داعش حيال كافة المكونات، والمساعدات العسكرية والإنسانية الأمريكية لإقليم كوردستان.

كما جرى في جانب آخر من الاجتماع، تناول موضوع حقوق المكونات، وتهيئة الأجواء المناسبة لعودة النازحين إلى ديارهم، حيث عبر بارزاني عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم المساعدة اللازمة والتنسيق والتسهيلات التي تخدم هذا الغرض.

وحول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، عبّر رئيس وزراء الإقليم عن أمله في تقدم العملية السياسية في العراق، وأبدى استعداد إقليم كوردستان للمشاركة في العملية السياسية والمساهمة في إيجاد حلول لقضايا العراق، بما يضمن حقوق الشعب الكوردي والمكونات الأخرى بموجب الدستور، وفق بيان لحكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز).

الجانبان تباحثا أيضاً حول أوضاع المنطقة عموماً والوضع في سوريا والعراق، والخطوات المتخذة للسيطرة على التحركات الأخيرة لداعش، حيث تم تثمين الدور الأمريكي في هذا المجال.