نيجيرفان بارزاني واردوغان يبحثان علاقات اربيل وانقرة

اجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً، الاثنين، بحثا خلاله العلاقات بين الاقليم وجمهورية تركيا.

وذكر بيان لحكومة الاقليم اليوم (2 تموز 2018)، ان” نيجيرفان بارزاني هنأ اردوغان بمناسبة فوزه وفوز حزبه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية متمنياً له النجاح، فيما وجه اردوغان الشكر لرئيس حكومة الاقليم”.

واضاف البيان، ان “الجانبين بحثا العلاقات بين إقليم كوردستان وجمهورية تركيا وأكدا على تعزيزها والمضي قدماً في توطيد العلاقات أكثر في جميع المجالات، ووصفا العلاقات بين أربيل وأنقرة بالمهمة للطرفين”.

واوضح البيان، ان “كلا من نيجيرفان بارزاني واردوغان ناقشا الوضع في المنطقة وآخر المستجدات وعدة مسائل أخرى”، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

الجدير بالذكر ان اردوغان كان اجرى في شهر نيسان الماضي اتصالا هاتفيا مع نيجيرفان بارزاني قدم فيه تعازيه لمناسبة وفاة شقيقه، فيما تعد هذه المكالمة الثانية، بعد توتر العلاقات بين الاقليم وتركيا بعد اجراء استفتاء كوردستان في 25 ايلول 2017.