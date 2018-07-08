نيجيرفان البارزاني يزور تركيا للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس أردوغان

رووداو – أربيل: يزور رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، غداً الاثنين، 8 تموز 2018، تركيا، للمشاركة في مراسم أداء اليمين للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

تلبية للدعوة التي وجهها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، يوم غد الاثنين، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس التركي.

وفي اتصال هاتفي جرى بين رئيس وزراء إقليم كوردستان، والرئيس التركي، مساء اليوم الاثنين، 2 تموز 2018، عبر نيجيرفان البارزاني عن تهانيه الحارة للرئيس أردوغان على فوزه وفوز حزبه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، آملاً لهم النجاح، فيما عبر أردوغان عن شكره نيجيرفان البارزاني على تهنئته، وفق بيان لحكومة إقليم كوردستان.

وتباحث الجانبان خلال الاتصال في العلاقات بين اقليم كوردستان والجمهورية التركية وأكدا على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات واصفَيْن العلاقات بين أربيل وانقرة بالهامة للطرفين.

ويؤدي أردوغان اليمين الدستورية الاثنين لولاية رئاسية ثانية بعد إعادة انتخابه الشهر الماضي وبسلطات معززة بموجب الدستور المعدّل، بحسب ما أفاد مصدر رئاسي

وفاز أردوغان الذي تولى رئاسة الحكومة العام 2003 ثم بات رئيسا للبلاد في 2014 من الدورة الاولى للانتخابات في 24 حزيران 2018 مع 52,6% من الأصوات.

وارتدى الاقتراع أهمية خاصة اذ يبدأ العمل بالنظام الرئاسي الجديد كما أقر بموجب استفتاء في العام 2017.

يؤدي أردوغان اليمين في البرلمان في مراسم ستتم عند الساعة الرابعة بتوقيت أنقرة.

وبعدها بساعتين تقام “مراسم انتقالية” لإعلان الانتقال إلى النظام الجديد في القصر الرئاسي الضخم الذي شيده أردوغان على مشارف أنقرة.

ومن المتوقع أن يدلي أردوغان بكلمة خلال المراسم التي ستحضرها شخصيات من أوساط الاعمال والفنون والرياضة بالاضافة الى قادة دول أجانب، بحسب صحيفة “حرييت”، مضيفة أن المراسم سيليها عشاء يعلن اردوغان بعده تشكيلة حكومته.

وسيتمتع أردوغان بموجب النظام الجديد بسلطات أكبر إذ سيحق له تعيين وزراء وقضاة ومسؤولين حكوميين آخرين واقالتهم. كما سيتم إلغاء منصب رئيس الحكومة الذي يشغله حالياً بن علي يلديريم اعتباراً من الاثنين ليصبح الوحيد الممسك بزمام الحكم.