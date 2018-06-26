نيجيرفان البارزاني ويان كوبيش يؤكدان ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

رووداو – أربيل: بحث رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، يان كوبيش، آخر تطورات الأوضاع في البلاد، وضرورة الإسراع في إعادة عد وفرز الأصوات يدوياً، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأفادت حكومة إقليم كوردستان في بيان بأن “نيجيرفان البارزاني استقبل صباح اليوم، الثلاثاء 26 حزيران 2018، السيد يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق ووفداً مرافقاً له”.

وأضاف أنه: “ناقش الجانبان خلال اللقاء أحدث تطورات الوضع السياسي في العراق وعملية الانتخابات، وأكد الجانبان على الإسراع في إعادة عد وفرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب العراقي لتبديد شكوك الأطراف حول نتائج الانتخابات”.

وتابع البيان أن الجانبين “اتفقا في جزء آخر من اللقاء، على الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبمشاركة من كافة الأطراف والمكونات العراقية، بحيث يكون للحكومة الجديدة برنامج قوي يضمن حل كافة المشاكل”.

ومضى بالقول: “شغل التطرق إلى أوضاع المنطقة عموماً وإلى مسائل مرتبطة بالمنطقة جانباً آخر من اللقاء”.