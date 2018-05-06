نيجيرفان البارزاني: نطالب بوحدة الصف بين الاحزاب الكوردية في بغداد لضمان الحصول على حقوقنا الكاملة

رووداو – اربيل; طالب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان البارزاني، اليوم الأحد، بتوحيد الصفوف بين جميع الاطراف والاحزاب الكوردستانية في بغداد لضمان الحصول على الحقوق الكاملة لمواطني كوردستان.

جاء ذلك في كلمة له، القاها في حفل جماهيري كبير في إطار الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة دهوك، ونقلتها شبكة رووداو الإعلامية، حيث اشار بأن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيكون في بغداد للحفاظ على حقوق كوردستان وليس للبحث عن مراكز ومناصب جديدة”.

وأضاف، ان “قوة إقليم كوردستان من قوة الحزب الديمقراطي، لأن هذا الحزب يحاول دائماً ان يحافظ على حقوق جميع الأديان والمكونات المتواجدة في إقليم كوردستان، ويجب توحيد الصفوف بين الاحزاب الكوردية لضمان الحصول على حقوق مواطنينا خلال تواجدهم في بغداد”.

واشار نيجيرفان البارزاني، “ان قوات البيشمركة وقيادة الديمقراطي الكوردستاني تمكنوا من دحر تنظيم داعش ومنعهم من التقدم، بالإضافة الى انها تمكنت من حماية إقليم كوردستان خلال الاربع سنوات الماضية من معركتين كبيرتين”.

مستدركاً، “نحن متأكدين من دعم أهالي دهوك للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فأهالي منطقة بادينان لهم مواقفهم المشهودة في جميع الثورات التي قامت في كوردستان، وسنثبت للجميع بأن الديمقراطي الكوردستاني لم ينكسر ولا يزال قوياً”.

وأكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأنه “نشكر الموظفين ومواطني إقليم كوردستان الذين تحملوا هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر علينا، وسيتم حل مشكلة ادخار الرواتب”، مشيراً بأنه “سنحاول ان نجعل من قضاء سنجار محافظة”.