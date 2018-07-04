نيجيرفان البارزاني: نرفض استخدام أراضي إقليم كوردستان للهجوم على دول الجوار

رووداو – أربيل: كشف رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الأربعاء، 4 تموز 2018، عن استعداد أربيل للتعاون مع بغداد في مواجهة مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”، داعش، مشدداً على “أننا نرفض استخدام أراضي إقليم كوردستان للهجوم على دول الجوار”.

وقال نيجيرفان البارزاني في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية: “ناقشنا في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، تقرير شركة (ديلويت) العالمية الخاص بالتدقيق واردات ومصاريف نفط إقليم كوردستان”، مشيراً إلى أنه “من حق شعب كوردستان أن يطلع على عملية بيع نفط كوردستان”.

وحول مشاركة الكورد بالحكومة العراقية المقبلة، قال نيجيرفان البارزاني، إنه “ينبغي أن يكون موقف الأحزاب الكوردستانية موحداً في بغداد، ونحن مستمرون في التباحث مع جميع الأطراف حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة”.

وبشأن المشاكل التي أعقبت إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي ورفض بعض الأحزاب الكوردية النتائج، أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان “ندعم مطالب الأحزاب الكوردية حول إعادة عد وفرز الأصوات يدوياً، لتبديد قلقها وشكوكها”.

وعن تحركات داعش الأخيرة في كركوك والمناطق الأخرى، قال نيجيرفان البارزاني، إن “إقليم كوردستان مستعد للتعاون مع بغداد في مواجهة داعش في تلك المناطق”، لافتاً إلى أنه “لدينا عدو مشترك مع بغداد وهو (داعش)”.

وعن الأسباب التي تقف خلف اندلاع الحرائق في مستودعات الأسلحة والذخيرة في عدة مناطق بإقليم كوردستان، قال رئيس وزراء إقليم كوردستان: “متواصلون مع وزارة البيشمركة وقد شكلت لجان لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق في مخازن الأسلحة والذخيرة في إقليم كوردستان”.

وفيما يتعلق بتصدير نفط كركوك، قال نيجيرفان البارزاني إن “إقليم كوردستان مستعد للتنسيق مع بغداد لتصدير نفط كركوك عبر أنبوب إقليم كوردستان”، مشدداً على أن “بغداد تتلكأ في مسألة تصدير نفط كركوك عبر أنبوب إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي”.

وبشأن مشكلة الكهرباء في إقليم كوردستان، قال نيجيرفان البارزاني: “نحن نواجه مشكلة حقيقية في مسألة تأمين خدمة الكهرباء للمواطنين، وهذه المشكلة ليست في توليد الكهرباء بل في توصيل الطاقة الكهربائية إلى المواطنين”، موضحاً أن “حكومة إقليم كوردستان تعمل على مشروع جديد عادل عن طريق البطاقات الذكية لتوزيع الكهرباء على المواطنين”.

وبخصوص عدم إعادة فتح الطريق بين أربيل وكركوك، أفاد نيجيرفان البارزاني “بأننا ندعم جميع الخطوات التي تعيد فتح الطرقات الواصلة بين أربيل وكركوك ودهوك والموصل، ولكننا لا نجد رغبة جادة لدى بغداد في إعادة فتح هذه الطرق”.

وحول تخصيص مقعد “كوتا” للكورد الإزيديين، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان: “أنا شخصياً أدعم هذه الفكرة، كما أدعم تقديم كل ما يمكن لهم”.

وحول العمليات العسكرية والقصف في منطقة قنديل، قال نيجيرفان البارزاني: “نحن مستاؤون وقلقون من أن تؤدي المعارك إلى أن يكون المواطنون ضحايا للعمليات العسكرية من قبل تركيا وغيرها، والسبب الذي أدى إلى العمليات العسكرية التركية هو احتلال حزب العمال الكوردستاني مناطق من إقليم كوردستان واتخاذها قاعدة لانطلاق هجمات ضد تركيا ثم العودة إلى إقليم كوردستان”.

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على “أننا نرفض استخدام أراضي إقليم كوردستان للهجوم على أي من دول الجوار”.

وفي معرض رده على سؤال حول الفريق الذي يشجعه بمونديال روسيا، أوضح أن “نتائج مباريات مونديال روسيا كانت مفاجئة مثل نتائج انتخابات البرلمان العراقي”.