نيجيرفان البارزاني: ندعم أية خطوة ومبادرة تسعى للخروج من الأزمة في العراق

رووداو – اربيل: أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، دعم أية خطوة ومبادرة تسعى للخروج من الأزمة وإنقاذ المسيرة السياسية في العراق.

وقال نيجيرفان البارزاني في تصريح له، أن “مبادرة السيد الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء، إذا كانت تصب في هذا المجرى وتؤدي الى مباحثات جدية من أجل تأسيس تحالف واسع ومنطلق لولادة حكومة فعالة، تستطيع حل العديد من المشاكل الداخلية والخارجية والتي تواجهها العراق، مرحب بها”.

وأوضح أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني وشعب كوردستان يسعيان للخروج من الأزمة التي تهدد مجمل العمل السياسي في العراق”، لافتاً إلى أن”الديمقراطي الكوردستاني يؤيد أية خطوة ومبادرة تسعى للخروج من الحالة السياسية الغير مستقرة في العراق، والعودة الى العمل على قاعدة الدستور والإحتكام إلى القوانين لمعالجة المشاكل”.

وأضاف أننا “نتطلع بعد انتهاء عطلة العيد، الى مباحثات مكثفة ومسؤولة في بغداد ومع جميع الأطراف المعنية، من أجل الغاية المنشودة”، مشيراً إلى أننا “نؤيد أية خطوة ومبادرة تسعى للخروج من الأزمة في العراق”.