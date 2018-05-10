نيجيرفان البارزاني: مستعدون لفتح صفحة جديدة مع بغداد

رووداو – أربيل: أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان البارزاني، اليوم الخميس، 10 أيار، 2018، أننا مستعدون لفتح صفحة جديدة مع بغداد بعد إجراء انتخابات البرلمان العراقي، مشيراً إلى أنه ليست لدينا أية مشاكل مع المكونات العراقية.

وقال نيجيرفان البارزاني في كلمة ألقاها في احتفال جماهيري حضره الالاف من أنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة أربيل، إن “انتخابات البرلمان العراقي مهمة بالنسبة لإقليم كوردستان “، مشيراً إلى “أننا نقول لجميع الأطراف العراقية بسبب عدم تنفيذكم الدستور خلقتم المشاكل مع إقليم كوردستان”.

وأضاف أن “بغداد لم تنفذ مواد الدستور، وهذا لا يمكن قبوله”، مؤكداً “نحن مستعدون لتنفيذ جميع مواد الدستور”.

وبشأن الوضع الاقتصادي في إقليم كوردستان بعد الانتهاء من حرب داعش، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، “إننا نمضي نحو اقتصاد أفضل وسنلغي نظام الإدخار في رواتب الموظفين”.

وأشار إلى أنه “لا مستقبل للغالبية السياسية في العراق”، مضيفاً: “نحن مستعدون لفتح صفحة جديدة مع بغداد بعد الانتخابات، وليست لدينا مشاكل مع المكونات العراقية”.

وأشاد نيجيرفان البارزاني بدور حزبه في الانجازات والمكاسب بكوردستان، قائلاً: “للحزب الديمقراطي الكوردستاني حصة الأسد في جميع المكاسب بكوردستان”.

كما أوضح أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب لجميع الطوائف والمكونات، والجميع يرى مكانه فيه”، مؤكداً “إذا أردنا أن نحصل على مكاسب أكبر فعلينا أن نوحد الصفوف في بغداد”.

وحول علاقات إقليم كوردستان مع دول الجوار والعالم، قال نجيرفان البارزاني: كونوا على ثقة أن علاقاتنا مع الخارج جيدة ونسعى إلى الأفضل”.

وفي ختام كلمته، دعا نيجيرفان البارزاني شعب كوردستان إلى “المشاركة في عملية الاقتراع والتصويت لصالح قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني للحفاظ على المكاسب والأمن والاستقرار في كوردستان”.