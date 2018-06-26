نيجيرفان البارزاني لأردوغان: نؤكد رغبتنا الدائمة بتوطيد العلاقات الثنائية

رووداو – أربيل: بعث رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بولاية جديدة، مشيراً إلى الرغبة الدائمة بتوطيد العلاقات بين أربيل وأنقرة.

وأكد نيجيرفان البارزاني في البيان أن تطوير العلاقات الثنائية سيؤدي إلى تعزيز الأمن وتحسين حياة كلا الشعبين، مشيراً إلى ما تقدمه حكومة إقليم كوردستان من أجل التوصل لحلول سلمية لجميع مشاكل المنطقة.

وشهدت تركيا، الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة نحو 88 بالمائة، وأظهرت النتائج، حصول مرشح “تحالف الشعب” للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.55 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إينجة، على 30.67 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” 53.62 بالمائة من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب “الشعب الجمهوري” و”إيي” و”السعادة” على 34.04 بالمائة من الأصوات (190 مقعداً)، وحزب الشعوب الديمقراطية على 11.62 بالمائة (67 مقعداً).

وفيما يلي نص برقية التهنئة:

السيد رجب طيب أردوغان

رئيس جمهورية تركيا

بمناسبة فوز سيادتكم برئاسة جمهورية تركيا في ظل النظام الجديد ونجاح حزبكم، حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات الكبيرة التي شاركت فيها نسبة كبيرة من الناخبين، نتقدم بالتهنئة لكم ولحزبكم ولجميع الأحزاب الفائزة الأخرى في تركيا.

في عهدكم، شهدت العلاقات بين جمهورية تركيا وإقليم كوردستان تقدماً كبيراً، وهذا أثر بشكل جيد للغاية على الأمن وتحسين حياة المواطنين، وكان مثالاً مهماً جداً للمنطقة، ونحن في إقليم كوردستان نؤكد بهذه المناسبة رغبتنا الدائمة بالمضي قدماً في توطيد هذه العلاقات.

إن تأكيدكم في خطاب النصر على تكثيف العمل من أجل القضاء على كل أنواع التمييز، جدير بدعمنا جميعاً، وفي عهدكم تم رفع الكثير من المحظورات غير المنصفة، ونأمل الآن من كل الأطراف التعاون مع سيادتكم من أجل تحقيق السلام، وإقليم كوردستان يساند دائماً جميع الجهود بغية التوصل للمعالجات السلمية لكل المشكلات في المنطقة.

نيجيرفان البارزاني

رئيس وزراء إقليم كوردستان

26/6/2018