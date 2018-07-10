نيجيرفان البارزاني: عقدنا اجتماعاً مهماً مع رئيس الوزراء الهولندي

رووداو – أربيل: أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الثلاثاء، 10 تموز، 2018، أن هولندا لديها برامج خاصة لإقليم كوردستان والعراق.

وقال نيجيرفان البارزاني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، وحضرته شبكة رووداو الإعلامية: “في لقائنا مع السيد رئيس الوزراء الهولندي، ناقشنا ملفات عديدة”.

وأضاف أن “الحكومة الهولندية لديها برامج خاصة لإقليم كوردستان والعراق”.

وأوضح أنه “قدم شكره لرئيس الوزراء الهولندي على مساعدة بلاده لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة”.

وأشار إلى أن “هولندا لها دور مهم في مساعدة اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين الذين قدموا إلى إقليم كوردستان”.

وحول زيارته إلى تركيا، والعلاقات الحالية بين أنقرة وأريبل، قال رئيس وزراء إقليم كوردستان أن “زيارتنا يوم أمس إلى تركيا والمشاركة في مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيساً لتركيا ستفتح مرحلة جديدة من العلاقات”.