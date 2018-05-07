مايو 07, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

نشر 600 مراقب في عموم العراق

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فى :أخبار عــامة
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نشر 600 مراقب في عموم العراق

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن نشر 600 مراقب في عموم العراق لمراقبة العملية الانتخابية.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح: إن “المفوضية العليا لحقوق الانسان نشرت 600 مراقب في عموم انحاء العراق لمراقبة عمليات الاقتراع”، مؤكدا أن “المفوضية تراقب عن كثب سير العملية الانتخابية مع مفوضية الإنتخابات ولم نؤشر أي نفوذ لتزوير الإنتخابات المقبلة”.

وأضاف الغراوي، أن “مفوضية حقوق الإنسان أشرت بعض المخالفات في مخيمات النزوح من خلال شراء بطاقات النازحين من قبل بعض المرشحين”.

واشار إلى أن “المفوضية ستصدر تقريرها بشأن التصويت الخاص والعام عقب انتهاء الإنتخابات”، مؤكدا أن “تصريحات البعض بتزوير الانتخابات مجرد تكهنات وفقاعات إعلامية”.

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