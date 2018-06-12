نجل خامنئي وسليماني يبحثان مع المالكي والعامري تشكيل الكتلة الاكبر

استضاف السفير الإيراني ايرج مسجدي، على مأدبة إفطار كلاً من مجتبى خامنئي نجل المرشد الأعلى وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس قائمة فتح هادي العامري في مقر السفارة الإيرانية في بغداد.



وذكر تلفزيون العربية أن مأدبة الإفطار الكبيرة التي أعدها السفير الإيراني ضمت كبار القادة الإيرانيين إضافة إلى قيادات الحشد الشعبي والمسؤولين السياسيين لتحالفي الفتح ودولة القانون.

كما كشفت أن المباحثات خلال المأدبة تمحورت حول مستقبل تشكيل الكتلة الأكبر التي ستتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة، مضيفة بأن كتلة دولة القانون (التي يتزعمها نوري المالكي) التي تملك 26 مقعداً إلى جانب الفتح التي تملك 48 مقعداً، إضافة إلى مقاعد الكتل الكوردية والبالغة 43 مقعداً، وبعض الكتل الصغيرة التي تنوي الاندماج بائتلاف دولة القانون سيشكلون تحالفاً بأكثر من 120 مقعدا، فيما تجري اتصالات مباشرة بقيادات ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لسحبه إلى التحالف المزمع للوصول إلى 175 مقعدا.

يذكر أن نتائج الانتخابات لطالما كانت في العراق مدخلاً لأزمة لا حل، وغالباً ما كانت تنتهي بتشكيل حكومة محاصصة غير مستقرة.