نائب كردي: حزبا البارزاني والطالباني اقتربا من تشكيل التحالف الكردستاني

السومرية نيوز/ بغداد: أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني شوان الداوودي، الأحد، اقتراب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني من تشكيل التحالف الكردستاني.

وقال الداوودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني اقتربا من تشكيل التحالف الكردستاني، وبرنامجها سيكون المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة واعادة الاوضاع الى المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 ضمن اولوياتها”.

وأضاف، أن “التحالفات الجديدة بين الكتل الفائزة خطوة تعزز تسريع تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما حدده الدستور العراقي”، مشيراً إلى أن “الكرد لهم برنامج معلوم للتفاهمات السياسية التي تحدد ملامح المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة”.

وتابع، أن “كركوك والمناطق المتنازع عليها، وتطبيق المادة 140 وإعادة تصحيح ما جرى في هذه المناطق، من أولويات عمل الكتلة الكردستانية”، ماضياً إلى القول إن “تعريف الشراكة سيكون للتحالف الكردستاني وقفة جادة منه في المرحلة المقبلة”.

وكانت صحيفة “العربي الجديد” ذكرت، اليوم، أن تفاهمات الكرد بشأن تشكيل تحالف واسع يشارك بتشكيل الحكومة الجديدة وصلت لمراحل متقدمة.