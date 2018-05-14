نائب عن حزب أردوغان: موقف أنقرة من استفتاء الاستقلال كان خاطئاً

معتبراً العلاقات الجيدة مع الكورد من مصلحة تركيا القومية …

أكد نائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن موقف أنقرة حيال استفتاء الاستقلال الذي أجري بإقليم كوردستان في أيلول / سبتمبر الماضي كان خاطئاً، وأن هذا الموقف تسبب بانكسار لدى المواطنين الكورد بشمالي كوردستان (كوردستان تركيا) ما سينعكس على نتائج انتخابات 24 حزيران / يونيو القادم في البلاد.

وقال أورهان مير أوغلو، نائب حزب العدالة والتنمية AKP عن ولاية ماردين في تصريحات لوسائل إعلام تركية، إن الموقف الذي اتخذته تركيا حيال أربيل بسبب استفتاء تقرير المصير «كان خاطئاً»، وأكد أن تركيا تتراجع عن خطئها هذا تدريجياً.

وبيّن أن موقف أنقرة الخاطئ هذا خلق انكساراً لدى المواطنين الكورد، لكنه استدرك أن هذا الخطأ «قابل للإصلاح»، وأضاف «لقد أقدمنا على خطوات هامة بهذا الصدد، فقد تم استئناف الرحلات الجوية على سبيل المثال». وأردف «في الوقت الذي يجتمع فيه بارزاني حتى مع بوتين، على تركيا ألاّ تغلق أبوابها بوجه إقليم كوردستان».

وشدد مير وغلو، أن من مصلحة تركيا القومية، أن تقيم علاقات جيدة مع جيرانها الكورد.

واعتبر مير أوغلو، أن حزب الشعوب الديمقراطي HDP وزعيمه السابق صلاح الدين ديمرطاش يدفعون اليوم ثمن دفاعهم عن خطابات العمال الكوردستاني، مؤكداً أن العمال الكوردستاني «هو من يجعل حزب الشعوب الديمقراطي ودميرطاش يدفعون الثمن اليوم وليس الحزب الحاكم».

ولفت النائب عن AKP، إلى أن انكسار مواطني جنوب شرق تركيا (شمالي كوردستان) ليس من الحزب الحاكم، وإنما هو من مجموعات متنفذة ضمن الدولة أو ما تسمى بـ «الدولة العميقة».

وكانت تركيا قد اتخذت موقفاً مناهضاً لاستفتاء تقرير المصير في إقليم كوردستان الذي حظي بتأييد كاسح للاستقلال.