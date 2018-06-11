نائب عن الوطني الكوردستاني يكشف عن انقسام داخل الحزب

نائب عن الوطني الكوردستاني يكشف لـ (باسنيوز) عن انقسام داخل الحزب

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كشف نائب في البرلمان العراقي عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاثنين، عن وجود انقسام داخل الحزب، بسبب المناصب في الحكومة الاتحادية.

وقال النائب شوان داودي، لـ (باسنيوز)، إن «الوطني الكوردستاني منقسم إلى قسمين؛ قسم يريد منصب رئاسة الجمهورية والقسم الآخر مع حصول الكورد على رئاسة مجلس النواب العراقي»، معتبراً أن «رئاسة البرلمان أهم بكثير من الجمهورية».

وأضاف النائب الكوردي « اعتقد ان العرب السنة لن يوافقوا على إعطاء الكورد منصب رئاسة مجلس النواب، فهم يفضلون الإبقاء عليه بدلاً من رئاسة الجمهورية، رغم أنه لم يحصل إلى هذه اللحظة أي حوارات بخصوص هذه المناصب بين جميع الأطراف السياسية».

وكانت تقارير صحفية قد أفادت مؤخراً بتمسك الكورد بمنصب رئاسة العراق، مشيرة إلى أن الحزبين الرئيسيين في الإقليم لم يتفقا بعد على الجهة التي ستتولى تقديم مرشح إلى المنصب الذي استمر للدورات السابقة من حصة الاتحاد الوطني، فيما يسعى الديمقراطي الكوردستاني إلى انتزاعه بناء على تحقيقه الصدارة في المقاعد بين الأحزاب الكوردية في انتخابات 12 مايو/ أيار.

وبموجب عرف غير رسمي لتقاسم السلطة في العراق، يتعين أن يكون رئيس الوزراء من المكون الشيعي فيما يكون رئيس الجمهورية من الكورد أما رئيس البرلمان فينبغي أن يكون من المكون العربي السني .