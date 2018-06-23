نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: هذه هي أكبر الخروقات الانتخابية

نائب عن الديمقراطي الكوردستاني لـ(باسنيوز): هذه هي أكبر الخروقات الانتخابية

معتبراً قرارات المحكمة الاتحادية حيال الطعون منصفة

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيروان عبدالله، اليوم السبت، عن ما اعتبره أكبر الخروقات الانتخابية، التي حصلت في الانتخابات البرلمانية، التي جرت يوم 12 مايو/ ايار الماضي.

وقال عبدالله لـ(باسنيوز)، ان “تصويت الخارج وعمليات شراء الأصوات في بعض المحافظات اكبر الخروقات الانتخابية”، مضيفاً ان “ما شهدته الانتخابات في اقليم كردستان من خروقات (إن وجدت) لا يمكن مقارنتها بعمليات التزوير والخروقات التي شهدها تصويت الخارج خاصة في الدول العربية وعمليات بيع وشراء الأصوات”.

وأضاف النائب الكوردي ، ان “قرارات المحكمة الاتحادية حيال قرارات البرلمان والطعون المقدمة منصفة، خصوصا فيما يتعلق برفض الغاء نتائج التصويت الخاص في الاقليم والنازحين”.

وكانت أطراف سياسية مشاركة في انتخابات 12 مايو/أيارالتشريعية ابدت شكوكاً حول نزاهة عملية الإقتراع، في عدد من محافظات البلاد حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الإلكتروني .

وشهدت الانتخابات ، تنافس 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، كانت موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قد رفضت يوم الخميس، إلغاء انتخابات الخارج والنازحين والتصويت الخاص في إقليم كوردستان، فيما أيدت قرارات أخرى للبرلمان العراقي بصدد الانتخابات ، حيث أيدت الاتحادية ، قرار البرلمان العراقي إعادة العد والفرز اليدوي في جميع مراكز الاقتراع في عموم المحافظات.