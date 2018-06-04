نائب: سيتم تعديل رواتب الموظفين

اعلن النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان عزت صابر اليوم الاثنين 4/6/2018، ان اللجنة المالية والقانونية عقدت اجتماعا اليوم واعدَّت مذكرة لتوجيهها الى رئاسة برلمان كوردستان لمناقشة فقراتها .

وقال صابر لـ PUKmedia: انهم طالبوا بتقليل رواتب موظفي الدرجات العليا وفي المقابل زيادة رواتب الموظفين ذوي الرواتب المتدنية.

واضاف انه تم خيار البرلمانيين بين الموافقة على استلام رواتب التقاعد من عدمه، وفي حال الموافقة على استلام راتب التقاعد يجب عليهم ملء استمارة بمبلغ راتب التقاعد فقط.

واشار النائب صابر الى انه وبناء على قرار الحكومة ووفق القانون سيتم تعديل رواتب الموظفين ومتابعتها.