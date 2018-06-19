نائب ديمقراطي ينصح ترامب بعدم التخلي عن الكورد

اربيل (كوردستان 24)- دعا العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الامريكي إليوت إنجيل الادارة الامريكية إلى عدم التخلي عن الكورد، وقال إن هذه المجموعة القومية توزعت في اربع دول لكنها تعيش فيها كـ”اقليات”.

يأتي هذا في الوقت الذي بات الكثير من الكورد ينظر الى واشنطن بريبة خاصة بعدما تجاهلت دعواتهم بوقف الهجوم العراقي على المناطق المتنازع عليها وبالأخص كركوك والتزامها الصمت في الهجوم التركي على عفرين وأخيرا اتفاقها مع انقرة بشأن منبج.

وقال إنجيل لكوردستان 24 في واشنطن “الكورد حلفاء مخلصون وأقوياء للولايات المتحدة.. انا متعاطف جدا مع الشعب الكوردي”.

وكان النائب الديمقراطي يشير الى الدور الذي لعبته البيشمركة والوحدات الكوردية في الحرب ضد داعش في كل من العراق وسوريا.

لا ندير ظهرنا

قال إنجيل “لقد عملنا معهم.. أعتقد أن الولايات المتحدة لا تستطيع ولا ينبغي لها أن تتخلى عنهم”.

وأضاف إنجيل أن على ادارة الرئيس دونالد ترامب الحفاظ على العلاقات التي اقيمت مع الكورد وقال “يجب أن لا ندير ظهرنا لهم”.

وأشار الى أن الشعب الكورد موزع في اربع دول هي العراق وسوريا وإيران وتركيا وإنهم في هذه الدول “يعاملون كأقليات، للأسف”.

وتساءل إنجيل قائلا “اذا كان من حق جميع الشعوب أن ينعموا بدولهم المستقلة فلماذا لا يحق للكورد الامر نفسه؟”

ومضى للقول “على الولايات المتحدة أن تطمئن الكورد من اننا نقف الى جانب حلفائنا الذين تم اختبارهم”.

ويعد إقليم كوردستان جزءا من التحالف الدولي بقيادة واشنطن ويريد كذلك أن يستمر دعمه مثلما كان سائدا في السنوات القليلة الماضية.