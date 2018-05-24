نائبة كوردية: زيارة وفد الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد «جس نبض»

مشيرة إلى أن المباحثات ستبدأ خلال الأيام المقبلة

قالت نائبة كوردية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، أن هدف زيارة وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى العاصمة بغداد ولقاءه بعدد من القوى السياسية هناك كان بهدف «جس النبض».

وقالت النائبة أشواق جاف لـ (باسنيوز)، إن «زيارة وفد الديمقراطي الكوردستاني هي زيارة استكشافية، للاطلاع على الوضع والحراك السياسي في بغداد».

مبينة أن «الزيارة كانت لغرض جس نبض الكتل والأحزاب في بغداد وليس لغرض التفاوض وعقد الاتفاقات».

وكان وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد وصل العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، وأجرى لقاءات مع القيادات السياسية العراقية للتباحث بشأن سبل تشكيل الحكومة المقبلة.

وقد استهل الوفد الذي يرأسه سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، زيارته بلقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تصدر ائتلافه ‹سائرون› نتائج الانتخابات عراقياً بحصوله على 54 مقعداً.

وأوضحت النائبة أشواق جاف، أن «زيارة وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني كانت من أجل تهيئة الأرضية للمباحثات التي ستجري في الأيام المقبلة»، مؤكدة أن «الزيارة لم يتم خلالها أي تفاوض أو اتفاق، لكن كان هناك انفتاح في الحوار والنقاشات بين وفد الحزب والقوى التي التقها في بغداد».

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت فجر السبت 19 مايو/أيار الجاري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، حيث تصدرت قائمة ‹سائرون› بـ54 مقعداً، تلاه تحالف ‹الفتح› بـ48 مقعداً، ثم ائتلاف ‹النصر› بـ42 مقعدا، يليه ائتلاف ‹دولة القانون› بـ26 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ25 مقعداً، بينما حصل ائتلاف ‹الوطنية› على 21 مقعداً، وتيار ‹الحكمة› على 20 مقعداً، فيما حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 18 مقعداً.