نائبة عن التحالف الوطني: هذه الجهة تتحمل «فساد وفشل» وزارة التربية

’’رمى لها الوزير طعم التنقلات والتعيينات مقابل السكوت’’ …

كشفت النائبة عن التحالف الوطني، رحاب العبودة، اليوم الأحد، عن الجهة التي قالت إنها تتحمل «فساد وفشل» وزارة التربية طيلة السنوات الماضية.

وقالت العبودة لـ (باسنيوز)، إن «المسؤول الأكبر عن فساد وفشل وزارة التربية هو (لجنة التربية البرلمانية) التي رمى لها الوزير محمد إقبال طعم التعيينات والتنقلات وأعطاهم هذه الصلاحية مقابل السكوت عن ما يدور من فساد في الوزارة» وفق قولها .

وأضافت أنه «طوال أربع سنوات، ولجنة التربية البرلمانية تعلم بفساد الوزير، وبأنه أودى بالتعليم إلى الهاوية، لكن ما ذكرت من أسباب، كانت سبب سكوت النواب من اللجنة المسؤولة، ولهذا كان إقبال يعمل في مأمن من الحساب».

يذكر أن عضو لجنة التربية البرلمانية رياض غالي، قد دعا، الخميس الماضي، رئيس الوزراء حيدر العبادي لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه «الخروقات» الحاصلة بعمل وزارة التربية عموماً، والإدارة الامتحانية والكونترول خصوصاً، فيما أشار إلى أن «امتحان الإسلامية للسادس الإعدادي غير نزيه بعد تسريب الأسئلة»، وأعلنت وزارة التربية عن فتح تحقيق موسع وعاجل بالحادثة.