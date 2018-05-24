فاضل ميراني بعد لقاء السفير الإيراني: كانت النقاط المشتركة في آرائنا كثيرة

رووداو – أربيل: اجتمع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد اليوم، 24 أيار 2018، مع السفير الإيراني ببغداد وتباحث الجانبان في عدد من المسائل، أهمها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وبعد اجتماع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد برئاسة، فاضل ميراني، مع سفير إيران في العراق، إيرج مسجدي، تم عقد مؤتمر صحفي أعلن فيه ميراني أن “جمهورية إيران الإسلامية بلد صديق وجارة ذات تأثير على المنطقة، وهي معنية بالعراق وإقليم كوردستان، لذا لا يمكن أن لا نتبادل الآراء فيما بيننا”.

وعن المحادثات التي جرت بين الجانبين، قال ميراني: “من دواعي السرور أن النقاط المشتركة في آرائنا كانت كثيرة جداً، وتوصلنا إلى أن الاستعجال ليس ضرورياً، وأن تستمر المفاوضات، سواء هنا (في بغداد) أو في أربيل، أو في أي مكان آخر لنتمكن من اتخاذ قرار موفق، لمزيد من الخدمة للعراق وللإقليم (إقليم كوردستان) وللسلام في المنطقة”.

ويتواجد وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد منذ ثلاثة أيام، حيث عقد سلسلة لثاءات مع كبار مسؤولي الكيانات الفائزة في الانتخابات، وجاءت زيارة الوفد للسفير الإيراني ضمن ذلك الإطار.

كما يوجد إضاقة إلى وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد، وأعلن الوفدان أن اجتماعاتهما “كانت مثمرة وسيكون للكورد دور في الحكومة العراقية الجديدة”.

ومن المقرر أن يزور وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في وقت لاحق، ممثل بابا الفاتيكان في الشرق الأوسط، الكاردينال لويس ساكو، وأن يكون له لقاء ثان مع رئيس قائمة الفتح، هادي العامري.